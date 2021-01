Balanço DGS. Maior aumento de internamentos desde abril

Veja também:

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) registou, nas últimas 24 horas, 3.384 novas infeções e mais 73 óbitos por Covid-19.

O boletim epidemiológico da DGS divulgado este domingo evidencia o maior aumento do número de internamentos registado desde abril. Nos hospitais portugueses há 3.044 pessoas internadas (mais 186 do que na sábado), sendo que 500 (mais 8) estão em cuidados intensivos.

O relatório regista o maior aumento de novos casos na faixa 40-49, com 539 das novas infeções.

Das 73 mortes registadas nas últimas 24 horas, uma ocorreu na faixa etária 30-39. Houve uma outra morte no intervalo dos 40-49 anos, duas na faixa 50-59, sete na 60-69, 18 na 70-79 e 44 mortes na faixe de 80 ou mais anos.



No total, Portugal já confirmou 427.254 casos positivos de Covid-19 e 7.118 mortes.

As autoridades de saúde mantêm em vigilância 94.394 contactos, mais 2.502 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às mortes registadas nas últimas 24 horas, 17 ocorreram na região Norte, 10 na região Centro, 36 em Lisboa e Vale do Tejo, 9 no Alentejo e uma no Algarve.

NÚMERO DE CASOS DIÁRIOS DE COVID-19