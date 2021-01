Tondela bate e ultrapassa Famalicão

O Tondela recebeu e bateu o Famalicão, por 1-0, este domingo, em jogo da 12.ª jornada do campeonato.

Um golo solitário de Mario Gonzalez, aos 52 minutos, decidiu a partida. O Famalicão dominou a posse de bola (37%-63%) e rematou mais (8-13, segundo o site da Liga), mas não conseguiu marcar golos. João Pedro Sousa pode culpar a falta de eficácia: os minhotos falharam uma grande penalidade e ainda atiraram uma bola ao poste.

Com isto, o Tondela ultrapassa o adversário na tabela, passando a ocupar a 12.ª posição, com 12 pontos. O Famalicão, 13.º com 11 pontos, corre o risco de cair, esta jornada, para a zona de despromoção.

Veja o resumo da partida: