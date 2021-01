Moreirense. “Mantivemos o jogo em aberto até perto do fim”

O treinador de guarda-redes do Moreirense lembra que a sua equipa conseguiu, no Dragão, “manter o jogo em aberto até perto do fim”.

Paulo Lobo considera que o Moreirense esteve “bem” até ao penálti aos 20 minutos e aí “as coisas ficaram mais difíceis”.

Em declarações à Sporttv, o técnico lamenta a falta de opções atacantes. “Tentámos arranjar soluções dentro do grupo, mas mais uma vez quero parabenizar os jogadores pela entrega, trabalho e profissionalismo.”

Lobo promete que vão “continuar a trabalhar: é isso que podemos prometer.”

O FC Porto venceu o Moreirense por 3-0, com golos de Sérgio Oliveira, Taremi e Toni Martinez.