Jogador do Alverca cai inanimado no terreno de jogo

O encontro entre Alverca e o União Futebol Clube de Almeirim, referente à Série F do Campeonato de Portugal, foi interrompido ao minuto 27, este domingo, depois de Alex Apolinário, médio brasileiro de 24 anos, ter perdido os sentidos em campo.



O atleta caiu junto ao círculo central, tendo os jogadores alertado de imediato o árbitro, que interrompeu a partida. Mais tarde, o juiz de campo entendeu não haver condições retomar o encontro.

O jogador foi transportado para o hospital de Vila Franca de Xira, depois de assistido no recinto, e, de acordo com o diário desportivo "O Jogo", foi reanimado no interior da ambulância.

"Neste momento somos um só clube. O atleta do FC Alverca Alex Apolinário sofreu uma paragem cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e amigos", escreveu o Almeirim nas redes sociais.

Alex é um médio brasileiro de 24 anos, que cumpre a terceira época no Alverca. Não é um desconhecido, já que na última temporada apontou um golo na surpreendente vitória da equipa (2-0) frente ao Sporting, que eliminou os leões da Taça de Portugal.