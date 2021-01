Manchester City derrota Chelsea e apanha Mourinho

O Manchester City, de Pep Guardiola, foi a casa do Chelsea vencer por 3-1, em partida da jornada 17 da Premier League.

Os citizens, com João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva no onze, “despacharam” a partida em 15 minutos.

Gundogan marcou aos 18 minutos, Phil Foden fez o 2-0 aos 21 e De Bruyne o terceiro, aos 34.

Na segunda parte, a equipa de Manchester controlou e o Chelsea só conseguiu reduzir já em período de descontos, por Hudson-Odoi.

Com este triunfo, o Manchester City igualou o Tottenham no 4.º lugar da liga inglesa, com 29 pontos, mas tem ainda dois jogos em atraso. Já o Chelsea, que não vence há três jogos, é 6.º, com 26.

Na frente estão Liverpool e Manchester United com 33 pontos, em 16 jogos.