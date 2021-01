Daker 2021. Sainz vence primeira etapa dos carros e lidera por oito segundos

O piloto espanhol Carlos Sainz (Mini) venceu, este domingo, a primeira das 12 etapas da 43.ª edição da prova dos automóveis do rali Dakar de todo-o-terreno e assumiu a liderança da classificação geral.

O piloto madrileno beneficiou com a decisão da direção de corrida de fazer partir os 30 primeiros classificados do prólogo de três em três minutos (tinha sido 28.º), minimizando o pó em pista na tirada que ligou Jeddah a Bisha, com uma especial de 277 quilómetros cronometrados.

Sensivelmente a meio da etapa, Sainz até estava a perder 3.44 minutos para o piloto francês, devido a um furo e a um erro de navegação, mas com uma ponta final infernal conseguiu arrebatar a vitória na etapa e saltar para a liderança da prova, até porque o francês Stéphane Peterhansel (Mini) também sofreu um furo nos derradeiros quilómetros.

Peterhansel, que terminou a apenas 25 segundos do piloto espanhol, vencedor da prova em 2020, é segundo da geral, a oito segundos. O checo Martin Prokop (Ford), antigo piloto de ralis, é terceiro, a 3.59 minutos do líder.

O português Ricardo Porém (Borgward) foi apenas 43.º, a 48.51 minutos de Sainz, sendo 41.º na geral.

Nos SSV, Lourenço Rosa (Can-Am) é 18.º, a 44.58 minutos do líder, o espanhol Gutierrez Herreno (OT3).

A prova tem partida e chegada em Jeddah, com cerca de oito mil quilómetros de percurso, terminando no dia 15 de janeiro.