Papa recorda “alegria no rosto e adrenalina no sangue” por ver futebol ao vivo

O Papa Francisco recorda a “alegria no rosto e a adrenalina no sangue” das idas ao futebol quando era mais novo e seguia com os seus familiares e amigos as sortes do San Lorenzo, na Argentina.

Numa longa entrevista o jornal “Gazzeta dello Sport”, um dos principais desportivos de Itália, Francisco falou das suas memórias de Diego Armando Maradona e de como o desporto pode ser uma escola para a vida e uma forma de chegar aos mais novos.

Sobre os seus tempos nas bancadas, diz que “lembro-me muito bem e com prazer quando, em criança, a minha família ia ao estádio El Gasómetro. Lembro-me, em particular, do campeonato de 1946, que o meu San Lorenzo venceu. Lembro-me daqueles dias que passei vendo os jogadores e da nossa alegria quando voltávamos para casa: a alegria no rosto, a adrenalina no sangue.”

“Tenho outra memória, a da bola de trapos, da pelota de trapo: o couro era caro e éramos pobres, a borracha ainda não era tão habitual, mas bastava uma bola de trapos para nos divertirmos e quase fazer milagres brincando na praça perto de casa”, diz Francisco, acrescentando todavia que pela sua falta de jeito acabava quase sempre relegado para a baliza, o que não deixou de ser uma excelente “escola de vida”.

“O guarda-redes deve estar pronto para responder aos perigos que podem vir de qualquer lugar”, diz.

Sem grandes dotes futebolísticos, o Papa diz que gostava de jogar basquete, tal como o seu pai, que jogou pelo San Lorenzo.