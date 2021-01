Associação de Famalicão quer retomar peregrinação a Santiago

A Associação Teatro Construção (ATC) de Vila Nova de Famalicão, depois de em 2020 não ter realizado o Caminho de Santiago, vai retomar “um dos grandes eixos de intervenção da instituição em termos culturais, em termos religiosos”.

O diretor-geral da Associação Francisco Melo diz à Renascença que apesar de “algumas limitações por causa da situação da pandemia, que não sabemos como é que vai evoluir” é também necessário “ir em busca da luz que está ao fundo do túnel”.

“Nós temos de caminhar na direção da luz para ver se conseguimos efetivamente sair desta situação e de alguma maneira trazer um bocadinho de esperança e de futuro, que parece que às vezes não existe”, sublinha o responsável da Associação Teatro Construção.

Francisco Melo reforça a ideia de que “os 16 anos de experiência da Associação vão ajudar no retomar da atividade” e revela que “já estão desenhados para 2021 no plano de atividades e Orçamento, quatro atividades neste âmbito”.

Assim, será dada “continuidade ao projeto que foi iniciado em 2014 que é entre Roma e Santiago de Compostela. Neste Caminho que está a decorrer há seis anos iremos realizar o percurso entre Nice e Provence”.

“Depois temos o clássico Caminho Português entre Valença e Santiago de Compostela”, refere o responsável da ATC que chama ainda a atenção para o “chamado projeto da Via Mariana” em que “nós pretendemos ligar o Santuário do Sameiro com o Santuário de Múxia”.

Abertura da “Porta Santa” da Catedral de Santiago de Compostela decorreu na quinta-feira, dia 31 de dezembro, dando assim inicio ao Ano santo Xacobeo de 2021.

A subcomissão para a Juventude e Infância, da Comissão Episcopal dos Leigos, Família e vida dos bispos espanhóis, destaca a importante Peregrinação Europeia de Jovens, com o tema “Jovem, levanta-te e sê testemunho”. O Encontro está previsto para decorrer entre 4 e 8 de agosto.

O Ano Santo de Compostela, ano jacobeu ou jubilar é celebrado desde o século XII, quando o dia 25 de julho, dia da solenidade de São Tiago, coincide com um domingo.