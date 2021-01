Sérgio Conceição não espera Moreirense fragilizado pela saída do treinador

"Tínhamos preparado este jogo, como é habitual, partindo sempre do que pode fazer a nossa equipa. Estudámos a outra equipa, tendo em conta o que César vinha fazendo. Agora, o que irá fazer a partir de agora? Não podemos controlar. Mas, mais uma vez, digo que o mais importante é a nossa equipa", frisou em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Moreirense.

Sérgio Conceição não espera um adversário mais fragilizado em virtude do momento atual do clube e salientou que o facto de qualquer equipa jogar frente ao FC Porto é sempre um pretexto para motivação extra.

"Sinceramente, não sei em que contexto sucedeu essa saída. Às vezes até pode ser a oportunidade para as tropas se unirem ou um ou outro jogador se mostrar. Agora não acredito que o Moreirense mude muito, até porque não há muito tempo. É preciso tempo para preparar um jogo. Agora no plano psicológico, infelizmente, os jogadores estão habituados a mudar de equipa técnica. Acredito que a nível anímico, a equipa do Moreirense vai estar motivada, basta estar o FC Porto do outro lado", salientou ainda.