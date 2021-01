Marcelo anuncia estado de emergência de 8 dias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que o próximo período de estado de emergência deve ser apenas de uma semana e replicar as medidas atualmente em vigor. O anúncio foi feito no primeiro dos debates entre candidatos presidenciais, que decorreu este sábado na RTP.

No debate com Marisa Matias, questionado sobre esse assunto, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que na próxima semana irá renovar o estado de emergência apenas por uma semana, mas garantiu que essa opção não é por razões eleitorais. Ou seja, não é por causa do calendário das eleições presidenciais, cuja campanha oficial começa a 11 de janeiro.

Marcelo justificou a medida com as indicações dadas pelos especialistas, segundo os quais não será possível perceber já no início da próxima semana os efeitos que teve o desconfinamento parcial do período do Natal. Segundo o Presidente, só na reunião com especialistas de dia 12 é que será possível ter noção desses efeitos e tomar decisões. Por isso, prefere manter por uma semana as medidas em vigor.

Marisa Matias, por seu lado, defendeu que a opção ou não por decretar estados de emergência deve seguir os conselhos dos especialistas. E lamentou que, a cada renovação do estado de emergência, não tenham sido tomadas “medidas à altura” para proteger os trabalhadores, sobretudo os precários.

O Presidente reconheceu que as respostas sociais ficam aquém do desejado e defendeu que “é preciso saber o que acontece depois do lay off”.