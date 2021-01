Um morto num acidente na Póvoa de Lanhoso

Um homem morreu este sábado na sequência da colisão de dois automóveis, aparentemente provocada por gelo na via, num troço da estrada nacional 103 (EN 103) perto da Póvoa de Lanhoso, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, acrescentou que outras duas pessoas envolvidas no acidente sofreram ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu às 7h40 na freguesia de Ferreiros, Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga.

Para o local foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por seis viaturas, indica a página eletrónica da Proteção Civil.

Outra ocorrência nas estradas do distrito de Braga foi uma colisão em cadeia de seis viaturas na Variante de Guimarães, limite das freguesias de Arões e Mesão Frio, às 7h03, disse fonte dos bombeiros.

“Elevados danos materiais” e um ferido ligeiro foram as consequências, segundo a fonte, que admitiu que o sucedido se relacione também como gelo na estrada.

Também no Norte, mas já no distrito do Porto, uma pessoa teve de ser desencarcerada de um veículo ligeiro, na sequência de uma colisão com uma viatura pesada às 07:53, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Baltar, Paredes.

Os Bombeiros e o Comando Distrital de Operações de Socorro indicaram que cinco minutos depois, na mesma localidade, mas já na autoestrada 4, uma colisão entre dois automóveis fez um ferido ligeiro.