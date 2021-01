Presidente do parlamento da Madeira e bispo do Funchal em confinamento profilático

Veja também:

Várias entidades regionais, entre as quais o presidente do parlamento da Madeira e o bispo do Funchal, estão em confinamento profilático depois de terem contactado com um caso positivo de coronavírus, numa iniciativa no concelho da Calheta.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira encontra-se em isolamento profilático por recomendação das autoridades de Saúde da região, diz um comunicado distribuído pelo parlamento madeirense, este sábado.

O documento refere que o centrista José Manuel Rodrigues "participou, no passado dia 29 de dezembro, na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta [zona oeste da Madeira], onde uma das pessoas presentes veio a testar positivo com SARS-CoV2 no dia 01 de janeiro”.

Devido a esta situação, o responsável do principal órgão de governo próprio da região cancelou a sua agenda, nomeadamente, “a sua participação no Concerto de Ano Novo da Orquestra Clássica da Madeira”.

“José Manuel Rodrigues encontra-se bem e será testado nos próximos dias, só retomando a agenda quando for aconselhado pelas autoridades de Saúde”, adianta a informação.