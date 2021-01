Balanço DGS. Mais 73 mortes e 3.241 infetados com Covid-19

O maior aumento de novos casos verifica-se na faixa etária 30-39, com 519 do total das novas infeções diárias.

Das 73 mortes registadas na últimas 24 horas, uma ocorreu na faixa etária 40-49, três na faixa 50-59, seis na 60-69, 15 no intervalo 70-79 e 48 mortes na faixa de pessoas com 80 ou mais anos. 22 óbitos ocorreram na região Norte, 14 na região Centro, 28 em Lisboa e Vale do Tejo e 9 no Alentejo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior número de novos casos: 1.418, o que representa 44% do total de novas infeções. Segue-se o Norte, com 1.104 casos (34%) e a região Centro, onde há mais 447. No Alentejo, são mais 97 e no Algarve mais 118. Nas Regiões Autónomas, a dos Açores regista 28 novos casos e a da Madeira 29.

A Madeira registou 29 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 1.671 infeções e 14 mortes devido à covid-19.

Nos Açores, foram registados 28 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.913 infeções e 22 mortos.

Nas últimas 24 horas, o número de doentes recuperados ascende a 1.482. Trata-se da variação diária de recuperados mais baixa desde 26 de outubro, quando houve mais 1.079 pessoas que recuperaram da doença. O número total de recuperados, desde o início da pandemia, é de 340.150.

O número de pessoas contaminadas aproxima.se de 424 mil. As autoridades de saúde mantêm em vigilância 9.892 contactos, mais 365 relativamente ao dia anterior.



O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 190.537 homens e 233.186 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 147 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.665 eram homens e 3.380 mulheres.

Portugal iniciou, no último domingo, a primeira fase de vacinação contra a Covid-19, com o primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech a ser distribuída pelos profissionais de saúde.



O estado de emergência, decretado no dia 9 de novembro, foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.