Arquipélago da Madeira sob aviso laranja devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera agravou este sábado para laranja o aviso emitido para o arquipélago da Madeira devido às previsões de períodos de chuva.

Este aviso (o segundo mais grave numa escala de quatro) é para nas ilhas da Madeira e Porto Santo e vai vigorar entre as 9h00 e as 15h00 horas de segunda feira.

De acordo com as previsões do IPMA, na segunda-feira vão ocorrer, nas costas norte, sul, regiões montanhosas do arquipélago da Madeira, “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas”.

Quanto ao vento, vai soprar moderado a forte (entre os 25 e os 40 quilómetros) de sul/sueste, temporariamente, com rajadas até quilómetros”.

Nas zonas montanhosas, também está previsto que as rajadas atinjam os 90 quilómetros horários, “rodando para o quadrante oeste a partir da tarde”, além de uma “pequena subida de temperatura” .

Depois deste período, de acordo com o IPMA, o aviso passa a amarelo até às 18h00, embora se mantenham as previsões de chuva.