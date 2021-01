Sérgio Conceição: "Há que melhorar os dirigentes e o que anda à volta dos treinadores"

Convidado a comentar a saída de César Peixoto do Moreirense - sétima "chicotada psicológica" da temporada na I Liga -, o treinador do FC Porto, apesar de desconhecer os contextos que levaram às decisões tomadas, sublinha que "quem paga a fatura dos maus resultados é sempre o treinador".

O seu exemplo choca com a realidade de instabilidade a que se assiste em Portugal. No próximo domingo, frente ao Moreirense, Sérgio Conceição torna-se o terceiro treinador com mais jogos ao serviço do FC Porto, atrás de José Maria Pedroto e de Artur Jorge, superando Jesualdo Ferreira.

Sérgio está feliz com a marca atingida, mas lembra que é "tudo muito volátil".

"Representa que o presidente tem tido paciência comigo e me tem mantido no cargo. Olhando para o histórico dos grandes treinadores do FC Porto, sinto uma alegria grande e natural. Mas isto é tudo muito volátil, porque dependemos de resultados. Falaram há pouco da rapidez com que os treinadores passam pelos clubes. Há que melhorar em muito os dirigentes e tudo o que anda à volta dos treinadores. Aqui, temos o exemplo contrário, face à capacidade do presidente. Tive-o como jogador e treinador e é fundamental haver essa confiança para desenvolver trabalho", conclui.