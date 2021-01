Santa Clara acredita que “é possível” vencer o Benfica

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, considera o Benfica uma "equipa fortíssima", mas afirma ser "possível" vencer os encarnados no jogo de domingo, da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"Independentemente da valia do adversário, é sempre possível vencer. Sabemos que é um jogo perante um dos candidatos ao título, uma equipa fortíssima, mas é possível [vencer]", afirmou o técnico do Santa Clara.

Daniel Ramos falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na conferência de antevisão ao encontro com o Benfica nos Açores. Segundo o treinador do conjunto insular, a "experiência" e a "história" comprovam que "no futebol tudo é possível".

"O Santa Clara ainda não conseguiu vencer o Benfica em casa, tem também essa primeira possibilidade, mas acreditamos no nosso trabalho, acreditamos na nossa equipa, acreditamos naquilo que temos vindo a fazer", assinalou.

Na época passada, o Santa Clara derrotou o Benfica no estádio da Luz por 4-3, um "dado histórico" lembrado por Daniel Ramos para destacar que o "impossível não existe".

O treinador dos açorianos salientou que a equipa está preparada para o "melhor do adversário" e que vai partir para o encontro com "humildade", mas com a "crença" de que é possível "conseguir uma vitória".

"Sabemos que o Benfica é uma equipa muito competente, com grande valor, com um grande treinador, com uma grande equipa técnica, tem a dimensão que tem, mas isso não nos tira o sono, nada disso", declarou.

Sobre as ausências no eixo defensivo da equipa da Luz, que não poderá contar com Jardel e Otamendi, Daniel Ramos avançou que a equipa açoriana "olhou para esse dado", mas realçou que o Santa Clara também tem as suas "contrariedades".

"Vamos para jogo sabendo aquilo que queremos, olhamos para o Benfica como um todo, também com o lado muito específico que tem a ver com um conjunto de características dos jogadores do Benfica que nos podem criar dificuldades", apontou.