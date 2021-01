Nota 3 para Fábio Veríssimo. “Não teve influência no resultado”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 ao árbitro Fábio Veríssimo no Sporting – Sp. Braga. Foi uma “arbitragem muito irregular” mas “não teve influência no resultado”.

No caso da camisola de Galeno e tendo o jogador entrado com uma camisola que não era a sua. Deveria ter visto o amarelo, que seria o segundo. Mas Paulo Pereira acrescenta que há claramente um erro do quarto árbitro por ter permitido a entrada do extremo arsenalista.

O especialista da Bola Branca dá conta de outros lances, lembra as duas entradas com o braço de Tiago Tomás e que faltou o amarelo a João Mário.

Por outro lado, no início da partida, o árbitro assinalou, mal, uma “falta a favor do Braga na área que foi choque entre guarda-redes e defesa.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Sp. Braga por 2-0.