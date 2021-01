Tottenham de Mourinho regressa às vitórias frente ao Leeds United

O Tottenham, de José Mourinho, regressou às vitórias na Liga inglesa de futebol, este sábado, depois de quatro jogos sem vencer, ao bater em casa o Leeds United, por 3-0, num jogo que os "spurs" tornaram fácil.

O encontro tinha elevado grau de dificuldade para os londrinos, que nos últimos jogos perderam com Leicester e Liverpool e empataram com Wolverhampton e Crystal Palace, enquanto que o último jogo, com o Fulham, foi adiado no próprio dia.

Casos positivos no plantel do Fulham levaram a Liga inglesa a comunicar na quarta-feira o adiamento do jogo, o que deixou o técnico incomodado, considerando que se tratou o assunto com falta de profissionalismo.

O pretexto da Covid-19 levou, aliás, Mourinho a deixar no banco o espanhol Reguilon, depois de o jogador infringir os regulamentos do clube e juntar-se com Lo Celso, lesionado, e Erik Lamela, não convocado, nas comemorações natalícias, onde esteve também Manuel Lanzini, do West Ham.

Golos de Kane, Son e Alderweireld "abateram" o Leeds

Frente ao Leeds, a ausência do lateral espanhol não foi sentida, com o Tottenham a ter dois golos de vantagem ao intervalo: Harry Kane marcou de grande penalidade, aos 29 minutos, e assistiu o sul-coreano Son Heung-Min, aos 43.

Na segunda parte, a equipa de Mourinho dilatou ainda a vantagem, por intermédio do central Toby Alderweireld, aos 50.