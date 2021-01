Marcelo Rebelo de Sousa. "Carlos do Carmo era uma voz de Portugal"

O artista morreu esta sexta-feira , no primeiro dia de 2021, aos 81 anos. O cantor tinha dado entrada ontem no Hospital Santa Maria com um aneurisma.

“Ele era uma voz de Portugal, porque ele não foi apenas um grande fadista, não foi apenas uma grande figura da música e da cultura portuguesa. Marcou gerações consecutivas antes do 25 de Abril, na transição para a democracia e ao longo de décadas de democracia, mas também foi o rosto de uma campanha nacional que permitiu que o fado fosse considerado Património Imaterial da Humanidade.”

Em declarações à Renascença , Marcelo Rebelo de Sousa considera que Carlos do Carmo era uma voz de Portugal e do povo, e o embaixador da música e do fado como Património Imaterial da Humanidade.

O Presidente da República lamenta profundamente a morte do fadista Carlos do Carmo, que considera ser uma grande perda para a cultura portuguesa e para o país. Além do artista, Marcelo Rebelo de Sousa valoriza a personagem humanista e solidária. Um defensor de causas políticas e sociais.

“Ele foi essencial no triunfo de todo um país que tem que adore o fado e tem quem não perceba tanto o fado, mas que se identifica em termos internacionais e passou a identificar-se muito com o fado Património Imaterial da Humanidade”.

O Presidente da República recorda Carlos do Carmo como alguém foi “para além do mero intérprete, do criador, para além do descobridor de poemas e de poetas, para além do intuitivo, da voz do povo em tantas ocasiões”.

“Tudo isso fez a riqueza da sua vida, a que se junta a riqueza da sua pessoa, na sua sensibilidade, na sua capacidade, tenacidade na promoção dos mais jovens, na abertura permanente a novos estilos, géneros, a novas interpretações.”

“E isso ligou-o muito ao povo e fê-lo percorrer muitas gerações, não ficou datado. Por isso, sentimos neste primeiro dia do ano um sinal de homenagem e pesar por alguém que foi uma voz de esperança. Nunca envelheceu e até ao fim quis manter a crença de que nunca teria um último espetáculo. Mesmo quando foi o seu último concerto todos nós ficamos a esperar mais um concerto do Carlos do Carmo”, afirma o Presidente em declarações à Renascença.

Marcelo recorda ainda a proximidade que tinha com a família de Carlos do Carmo, que começou entre as mães de ambos. Marcelo descreve-o como "um homem de esquerda, lutador por causas políticas, sociais".

Foi o primeiro artista português a conquistar um Grammy. Carlos do Carmo foi galardoado com o Grammy Latino de Carreira, em 2014.

O seu percurso passou pelos principais palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, do 'Canecão', no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres.

O fadista celebrizou canções como "Bairro Alto", "Fado Penélope", "Os Putos", "Um Homem na Cidade", "Uma Flor de Verde Pinho", "Canoas do Tejo", "Lisboa, Menina e Moça".

O Governo decretou um Dia de Luto Nacional pela morte do cantor Carlos do Carmo. A homenagem está agendada para a próxima segunda-feira, 4 de janeiro, anuncia o gabinete do primeiro-ministro, António Costa.



