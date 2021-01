Carlos do Carmo. João Ferreira recorda fadista citando "Um Homem na Cidade"

O candidato presidencial João Ferreira, apoiado pelo PCP, adaptou um excerto da canção "Um Homem na Cidade" para recordar o fadista Carlos do Carmo, esta sexta-feira falecido aos 81 anos.

"Na tua voz/ ...a madrugada/ Abriu a flor de Abril também./ A flor sem medo, perfumada/ Com o aroma que o mar tem", escreve nas redes sociais o candidato à Presidência da República, antes de se despedir: "Até sempre, Carlos do Carmo".

João Ferreira lembrou "Um Homem na Cidade", poema de Ary dos Santos e uma das mais emblemáticas faixas de Carlos do Carmo, parte do álbum com o mesmo nome, editado em 1977.

Carlos do Carmo morreu hoje, aos 81 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, era filho da fadista Lucília do Carmo e do livreiro Alfredo Almeida, proprietários da casa de fados O Faia, onde começou a cantar, até iniciar a carreira artística em 1964.

Vencedor do Grammy Latino de Carreira, que recebeu em 2014, entre outros galardões, o seu percurso passou pelos principais palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, na Alemanha, do 'Canecão', no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres.

O cantor despediu-se dos palcos em 09 de novembro de 2019, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A publicação do seu derradeiro álbum, "E Ainda?", prevista para o passado mês de novembro, foi anunciada hoje, para este ano, pela discográfica Universal Music.

O Governo decretou um dia de luto nacional para segunda-feira, pela morte de Carlos do Carmo.