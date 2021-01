Rúben Amorim e Sporting alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Sporting, ao seu treinador principal, Rúben Amorim, e ao adjunto, Emanuel Ferro.



Segundo o mapa de castigos divulgado esta sexta-feira, os processos disciplinares estão relacionados com acontecimentos no jogo com o Belenenses SAD, da 11.ª jornada, que os leões venceram, por 2-1.

O documento do Conselho de Disciplina da FPF não revela a razão pela qual as três partes foram alvo de processo disciplinar.

Noutra decisão conhecida esta sexta-feira, o presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, foi castigado com oito dias de suspensão e uma multa de 357 euros.

Em causa estão palavras dirigidas ao árbitro do encontro, Hélder Malheiro, no final da derrota com o FC Porto, por 3-2, a contar para a 11.ª jornada.