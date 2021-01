Feddal nos convocados do Sporting para a receção ao Braga

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, avança que o defesa central Zouhair Feddal vai estar de regresso aos convocados para o jogo com o Sporting de Braga, a contar para a 12.ª jornada do campeonato.



“O Feddal está convocado, penso que está em condições de participar no jogo”, declarou Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado, em Alvalade.

O internacional marroquino, que tem sido um dos pilares da defesa do Sporting, recuperou da lesão que o afastou da última jornada, com o Belenenses SAD.

Feddal pode ser lançado na receção dos leões ao Sporting de Braga, marcada para sábado, às 18h00, no jogo que vai opor o líder Sporting ao quarto classificado.