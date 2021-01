Braga desfalcado? “Nunca nos queixámos das nossas baixas”, diz Rúben Amorim

Veja também:

O treinador do Sporting não espera um Braga fragilizado para o jogo de sábado, a contar para a I Liga, e responde ao técnico adversário, Carlos Carvalhal, sobre a maior "frescura" dos leões por não estarem nas competições europeias.



Questionado sobre as várias baixas na equipa do Sporting de Braga para a partida de sábado, Rúben Amorim diz que nunca se queixou quando os leões tiveram um surto de Covid-19 e espera um adversário forte para o embate de sábado.



“Em relação às baixas, não somos claramente a equipa mais indicada para falar disso. Nunca nos queixámos das nossas baixas, fomos a equipa mais prejudicada pela Covid, mesmo numa altura inicial em que o plantel teve que parar de treinar, depois saímos das nossas casas e fomos para o Algarve, tivemos quatro jogos com jogadores infetados com Covid, fomos eliminados da Liga Europa e nunca tivemos aqui ninguém a dizer que fomos eliminados da Liga Europa porque tivemos muitas baixas de Covid ou por isto ou por aquilo.”

“Não vou ser agora eu a dizer que o Braga está mais fraco pelas baixas. O Sporting de Braga tem um grande plantel, faz parte do jogo, não vejo um Braga mais fraco, como foi óbvio na vitória sobre o Boavista (4-1), fez uma grande exibição e estamos preparados para um Braga na máxima força”, sublinha o treinador do Sporting.

Na antevisão da partida, o técnico do Braga, Carlos Carvalhal, lamentou as baixas e disse que o Sporting está mais fresco porque não tem de jogar competições europeias.

Rúben Amorim respondeu a Carvalhal de forma lacónica: “em relação à Europa, é um facto. O Sporting de Braga tem mais quatro jogos que o Sporting. O que nos interessa a nós é vencer o próximo jogo, não damos muito atenção a isso”.

O técnico leonino espera um grande jogo, mas acima de tudo sonho em somar os três pontos.

Sobre o facto de o Sporting não ter vencido FC Porto, Benfica e Braga nos últimos embates, Amorim responde que também não perdeu.

“É verdade. Ainda não vencemos os três primeiros classificados, nenhum dos três primeiros classificados nos venceu. Podemos ver sempre as coisas de duas maneiras. Não entra no jogo. O jogo com o Braga vale tantos pontos como o Belenenses. Somos capazes de vencer qualquer equipa. Somos capazes de vencer o Benfica, FC Porto, o Braga e somos capazes de perder com o Portimonense, o Boavista. Temos que estar no máximo e estando no máximo somos capazes de vencer qualquer equipa.”



Processo disciplinar. "Às vezes, custa um pouco a entender”



O treinador do Sporting, Rúben Amorim, garante que não se sente perseguido, apesar do processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas admite que, por vezes, há coisas que custam a entender.



Rúben Amorim estão na mira do Conselho de Disciplina por causa do último jogo com o Belenenses SAD.

“Não me sinto nada perseguido. Tenho mais visibilidade porque estou no Sporting, tenho nível para ser treinador, não tenho nível para ser o treinador principal, e isso cria problemas à nossa equipa técnica. Não é mais do que isso”, disse o técnico do Sporting em conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado, em Alvalade, com o Sporting de Braga, a contar para a 12.ª jornada da I Liga.

Rúben Amorim não se sente perseguido, mas confessa que “às vezes custa um pouco a entender” e explica que o processo estará relacionado com o facto de não poder levantar-se do banco por ainda não ter o quarto nível de treinador.

“Tenho apenas mais visibilidade. Isso em certas coisas é muito bom, noutras é mau. Mas às vezes custa um pouco a entender, porque quer eu, quer o Emanuel, tivemos algumas conversas com o quarto árbitro para eu voltar ao banco, sendo um campo muito difícil de chegar à equipa. Eu, mesmo se quisesse falar com o Emanuel teria que ir a meio caminho, mas as coisas são como são e há que enfrentar tudo. E se instauraram o processo, o Sporting também me ajuda nessa parte e há que aceitá-lo.”