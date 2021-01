Presidência da UE. Um CCB em readaptação serve de sede ao semestre português

A bandeira portuguesa ainda aguardava, há dias, o momento ‘estelar’ do seu hastear entre as 27 dos Estados-membros, num Centro Cultural de Belém a preparar-se para ser a sede da presidência portuguesa da União Europeia, que arrancou esta sexta-feira.

A dias do primeiro grande momento da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), que arrancou às 00h00 de hoje, o Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, continuava a ‘aperaltar-se’ para ser o palco preferencial do ‘semestre português’.

Lá fora, limpavam-se os vidros daquele que será o centro de acreditação, enquanto as bandeiras dos Estados-membros do bloco comunitário iam sendo içadas, seguindo a ordem protocolar, da Bélgica à Suécia, num teste à tensão das cordas, para assegurar que tudo funciona no dia D: o do hastear da bandeira de Portugal.

Uma gaivota guardava aquele mastro, o mais à direita – determina o protocolo comunitário que a bandeira do país que preside à UE nesse semestre dê a esquerda a todas as outras -, situado diante da instalação que será o primeiro ponto de contacto de todos os visitantes.

Ainda cheirava a tinta no centro de acreditação, onde se iam fixando os últimos elementos decorativos, entre os quais, os balcões de cortiças, ‘envoltos’ por um ‘pôr do sol’ no mar português, com gaivotas a sobrevoar. Ali, até o teto é daquele material, um dos muitos sustentáveis e locais eleitos pela ‘máquina’ da presidência, para aquele que será o primeiro momento de encontro entre Portugal e os emissários dos restantes países da UE.