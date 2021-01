Primeiro banho de 2021 em Carcavelos a desejar um ano sem covid-19

Sem frio e sem medos, algumas pessoas cumpriram hoje a tradição de mergulhar no mar na praia de Carcavelos, Cascais, para celebrar um novo ano e com desejos de que a covid-19 "desapareça de vez".

Este ano, eram mais as pessoas no areal do que dentro de água, para festejar o primeiro dia do ano, mas os irredutíveis adeptos desta tradição entraram destemidos, entre gritos, de braços no ar e a chapinhar nas pequenas ondas.

Filomena, 63 anos, residente em Oeiras, transbordava de felicidade, deitada na areia, na beira do mar, como uma criança. "É um divertimento muito bom", contou à agência Lusa.

A banhista explicou que cumpre este ritual há 14 anos e que é raro constipar-se.