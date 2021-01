Ordem do Médicos afirma que lares também deviam beneficiar da vacina à Covid-19 logo na primeira fase

No comunidade lê-se que "ainda que corroborando que os médicos e restantes profissionais de saúde deveriam ser considerados como prioritários, defendemos junto da tutela uma mudança dos critérios de operacionalização dos grupos populacionais com fatores de risco já conhecidos, privilegiando, por exemplo, o fator idade".

A Ordem dos Médicos reagiu assim, na sequência de notícias que dão conta de que corroborou na íntegra a estratégia de Portugal de iniciar a vacinação contra a Covid-19 pelos profissionais de saúde.

Por isso, a OM sentiu a necessidade de clarificar que enviou ao Ministério da Saúde, a 21 de dezembro, um ofício com comentários ao Plano Nacional de Vacinação Covid-19 a que teve acesso, e que "se trata do mesmo plano publicitado pelo coordenador da task-force junto da comunicação social".

"No mesmo ofício, foi também transmitida a nossa preocupação com a falta de critérios de operacionalização para os profissionais de saúde que não trabalham no SNS e para os cidadãos que são seguidos exclusivamente a nível hospitalar no SNS e aqueles que são seguidos apenas nos setores social e privado", conclui o comunicado.