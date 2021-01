Covid-19: Número de óbitos no surto em lar de Mora sobe para 15

Veja também:

O número de óbitos no surto de infeções por coronavírus num lar em Cabeção, no concelho de Mora (Évora), subiu hoje de 14 para 15, com a morte de mais uma utente, revelou a direção da instituição.

“Esta manhã, morreu mais uma utente que se encontrava na instituição”, disse à agência Lusa Joaquim Mansinho Gens, da direção do Lar da Associação de Cabeção de Solidariedade aos Trabalhadores Idosos (ACSTI).

No total, este surto do vírus que provoca a doença covid-19 já infetou 90 pessoas da instituição, mais precisamente 55 idosos, dos quais 15 morreram, e 35 funcionários.

“Temos 40 casos ativos entre os utentes e 34 entre os funcionários, porque uma já recuperou e teve resultado negativo no teste”, explicou o elemento da direção do lar.