Miguel Leal demitido do Varzim

O Varzim anunciou, esta sexta-feira, a saída de Miguel Leal do comando técnico do clube. O treinador, de 55 anos, foi contratado em outubro, para substituir Paulo Alves, e esteve dois meses no cargo.

Último classificado da II Liga, o Varzim perdeu os seis jogos disputados no campeonato, durante este período, e venceu apenas uma partida para a Taça de Portugal, frente ao Rebordelo, na 2.ª eliminatória. A equipa foi eliminada na eliminatória seguinte, em Coimbra, pela Académica.

Vitoriano Ramos, adjunto do clube, assume o comando interino da equipa e estará no banco no jogo de domingo com o Vilafranquense.

O Varzim é último da II Liga, com seis pontos, à entrada para a 14.ª jornada. Está a quatro pontos da Oliveirense, a primeira equipa acima da linha de água, que tem menos um jogo que os poveiros.