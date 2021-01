Olympiacos anuncia contratação de Oleg

O Olympiacos anunciou, esta sexta-feira, a contratação do internacional moldavo Oleg Reabciuk, proveniente do Paços de Ferreira, tal como a Renascença anunciou, em primeira mão.

O clube grego entrou em negociações com o Paços de Ferreira ainda antes do Natal no sentido de contratar Oleg já no início do mercado, uma vez que se prepara para perder Rúben Vinagre para o Sporting de Braga.

O FC Porto tinha direito de preferência e 50% do passe, como a Renascença noticiou, e pretendia resgatar o jogador que terminou a formação no Olival.

Oleg recusou os dragões e voou esta sexta-feira para a Grécia onde já foi anunciado como reforço do Olympiacos de Pedro Martins, tendo assinado um contrato de quatro anos e meio.

O internacional moldavo de 22 anos chegou ao Paços de Ferreira no início da última temporada, proveniente do FC Porto. No total, soma 44 jogos pelos pacenses e dois golos apontados, ambos esta temporada.

O lateral arrancou formação no Sporting e passou pelo Rio Maior e Belenenses antes de chegar ao FC Porto, em 2016, para os juniores. Fez duas épocas na equipa B e nunca se estreou pela equipa principal.