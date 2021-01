Bruno Fernandes dá vitória ao United no primeiro dia de 2021

Com este resultado, o Manchester United ocupa a segunda posição da Liga inglesa, com os mesmos 33 pontos do líder Liverpool. O Aston Villa está no 6.º lugar, com 26 pontos.

No outro jogo desta sexta-feira, o Everton perdeu em casa com o West Ham, por uma bola a zero.

O golo dos "hammers" foi apontada pelo médio checo Tomas Soucek, aos 86 minutos.

O internacional português André Gomes foi suplente no Everton. Entrou aos 64 minutos para o lugar de Sigurdsson.

O Everton ocupa a quarta posição do campeonato, com 29 pontos, enquanto o West Ham está no 10.º lugar, com 26 pontos.