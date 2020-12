Sporting volta ao ataque por Paulinho. Proposta de oito milhões e três jogadores

O Sporting voltou a apresentar uma proposta ao Sporting de Braga para tentar contratar Paulinho, avançado internacional português, segundo escreve "O Jogo".

Os leões propõem oito milhões de euros pagos em várias parcelas e a venda de Tiago Ilori e Rafael Camacho, assim como o empréstimo do lateral Cristian Borja. No entanto, a proposta foi recusada pela SAD do Sporting de Braga.

Os minhotos procuram cerca de 15 milhões de euros, mais cinco por objetivos para permitir a saída do ponta-de-lança, sendo que o Sporting não tem capacidade para chegar a esse valor. O Sporting tentou contratar Paulinho no fecho do mercado, inclusive no último dia, sem sucesso.

Segundo a publicação de "O Jogo", Rafael Camacho, um dos envolvidos no negócio, também não terá demonstrado interesse em rumar a Braga, sendo que está afastado da equipa principal do Sporting e a jogar na equipa B.

Paulinho, de 28 anos, renovou contrato recentemente com o Braga até 2025, com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. O internacional português chegou a Braga em 2017 e leva 63 golos apontados em 148 jogos.