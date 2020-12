Novas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia “ganham novo impulso”

Como vem sendo hábito, a Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) pretende, com a nota publicada nesta quinta-feira, salientar “alguns aspetos da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz e a sua pertinência no atual contexto da sociedade portuguesa”.

A CNJP sublinha que “a cultura do cuidado é o centro desta mensagem” do Papa, que “não é alheia a este foco na cultura do cuidado a experiência que se tem vivido por todo o mundo na sequência da pandemia da Covid-19”.

“Essa experiência tem revelado a importância do cuidado para com os doentes atingidos por essa doença e para com as pessoas que mais riscos correm de a contrair de modo fatal, como os idosos”, destaca o texto da comissão.

Lembrando que, “ao longo do ano de 2020, a CNJP abordou a questão do lugar dos mais velhos na sociedade portuguesa, encarados como uma riqueza”, a nota alude também à “importância das profissões dedicadas ao seu cuidado. Não é demais reforçar a ideia de que deve ser reconhecido, mais que o tem sido até agora, o valor de tais profissões”.