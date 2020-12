Crise ciática obriga Papa a cancelar presença nas próximas celebrações

“Devido a uma dor ciática, as celebrações desta noite [quinta-feira] e de amanhã de manhã [dia 1 de janeiro], no altar da Cátedra da Basílica Vaticana, não serão presididas pelo Santo Padre Francisco”, lê-se num breve comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Por tradição, o Papa preside sempre a um “Te Deum” de ação de graças no último dia do ano e celebra missa no dia 1 de janeiro, dedicado ao Dia Mundial da Paz. Desta vez, no entanto, o Papa não vai estar presente.

Segundo a declaração do porta-voz do Papa, Matteo Bruni, Francisco será substituído nesta quinta-feira pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do colégio cardinalício e, na sexta-feira, pelo cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano.

No entanto, “o Papa Francisco conduzirá, a recitação do Angelus, transmitida da Biblioteca do Palácio Apostólico, conforme previsto”.

Desde que foi eleito, Francisco queixa-se de dores ciáticas e, por diversas vezes, coxeia e precisa de se amparar, sobretudo, quando sobe ou desce degraus.