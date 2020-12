Supertaça. Sérgio Conceição critica Luisão, revela conversa com Jesus e defende Otamendi

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não concorda com a atitude de Luisão no final da Supertaça Cândido de Oliveira. O técnico dos dragões, em entrevista ao "Record", diz que não admitira a situação se fosse treinador do Benfica.

"Tenho muito respeito pelo Luisão, pelo Rui Costa, por estes ex-jogadores que dão o seu contributo às equipas, sejam diretores, sejam treinadores, sejam o que for. Agora, nesta situação, neste papel de diretor, eu não gostava, não permitia a alguém que pertencesse à estrutura do futebol que se dirigisse aos jogadores, porque o líder máximo do balneário é o treinador. Acho com sinceridade, com todo o respeito pelo Luisão, e não sei que palavras é que ele dirigiu, não faço a mínima ideia. A mim foi perguntado se gostava, e não só não gostava como não acho que seja correto", explica.

O técnico revela ainda uma boa relação com Jorge Jesus e revela que conversou com o treinador já depois da final. Sérgio admitre que esperava Jorge Jesus "mais vivo".

"Tive a oportunidade de falar com ele depois da Supertaça, fui eu que lhe telefonei a dizer exatamente isso, eu queria ter um Jorge Jesus adversário um bocadinho mais vivo. Ele não me atendeu e eu disse ‘este gajo não vai atender, perdeu, está com azia’, mas não. A seguir devolveu-me a chamada e tive oportunidade de lhe dizer isso e ele respondeu com uma expressão engraçada, ‘oh pá, também já me disseram isso mais vezes'. Achei-o um bocadinho mais apático, mas pode ser uma fase que ele está a passar. Temos uma boa relação e que ultrapassa obviamente a esfera do futebol", explica.

Otamendi no Benfica é situação normal

Sérgio Conceição explica que encara com total naturalidade a ida de Otamendi para o Benfica, apesar do seu passado no FC Porto. O técnico recorda que chegou a estar perto de assinar pelo Sporting enquanto jogador.

"Tive a possibilidade de vir jogar para Portugal para outros clubes que não o FC Porto, mas na altura as negociações não foram concluídas e acabei por ficar na Lazio na segunda passagem. Posso dizer qual foi o clube, foi o Sporting, foi público, toda a gente sabe disso, por duas vezes, não aconteceu, mas teria jogado num rival. Não podemos ter essa mentalidade, não se vê em lado nenhum do Mundo, vejo jogadores do Milan no Inter, jogadores da Roma na Lazio e vice-versa, não podemos ir por aí", explica.

O técnico diz que Otamendi tem de ser respeitado: "O profissionalismo de um jogador não se vê aí, é absolutamente normal o Otamendi ter o trajeto que teve no FC Porto, foi uma fase na carreira dele, entretanto saiu, está no Benfica e tem de ser respeitado por isso, é um profissional de futebol, não vejo as coisas por aí", explica.