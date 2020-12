Sérgio Conceição: "A hegemonia só dura até ao próximo título"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, já não pensa nos títulos conquistados no passado e na hegemonia contruída em 2020, quando conquistou o campeonato, Taça de Portugal e Supertaça Cândido de Oliveira.

"Construí a hegemonia da mesma forma que vejo essa tal hegemonia. A hegemonia foi até hoje. A partir de hoje já estou completamente focado e concentrado no próximo jogo e depois no próximo título. Até ao próximo título até posso acreditar e perceber essa tal opinião das pessoas de que a hegemonia do futebol português neste momento pertence ao FC Porto", afirma, numa longa entrevista ao jornal "Record".

O técnico dos dragões fala numa boa evolução da equipa e explica que tem trabalhado os jogadores de forma individual.

"Acho que há coisas a melhorar, não direi muitas coisas. Acho que a equipa tem tido uma evolução boa, temos identificado muito bem aquilo que achamos que podemos melhorar. Temos feito um trabalho muito interessante a nível individual, e é isso que me dá um gosto enorme. Depois, quando falamos de comportamentos individuais, estamos a falar de comportamentos sectoriais também, comportamentos coletivos. Tudo passa por aí, por essa evolução que a equipa tem", analisa.

Sérgio Conceição precisa de mais três títulos para igualar Artur Jorge na história do FC Porto. O treinador não está focado nos recordes, mas não esconde que o objetivo é conquistar todos os títulos possíveis.

"Tenho um respeito muito grande por todos os treinadores que passaram pelo FC Porto, principalmente pelo senhor Artur Jorge, foi o selecionador que me convocou pela primeira vez para a Seleção Nacional, é inesquecível para mim, mas o meu objetivo é ganhar o máximo de títulos que puder, porque as vitórias só fazem sentido se derem títulos. Acredito que vou ganhar mais vezes, mais jogos, é nisso que me foco, é para ganhar e depois no final, quando fizermos um resumo daquilo que foi a minha passagem pelo FC Porto, que toda a gente esteja feliz no clube, porque fui importante num momento difícil", atira.

Supertaça foi prioritária, renovação não é tema

O FC Porto conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira ao Benfica no dia 23 de dezembro, um troféu que Sérgio encara com grande importância. O treinador fala na "conclusão de um ano fantástico", referindo-se à temporada anterior.

"A Supertaça foi prioritária, sem dúvida absolutamente nenhuma. Era um jogo, um título, e acho que era um título muito merecido para o FC Porto. Foi aquilo que eu disse aos jogadores, até porque era um troféu relativo à época passada, onde ganhámos o campeonato e a Taça da Portugal e jogámos com o finalista da Taça de Portugal. Para nós era o concluir de um ano fantástico, mas agora já faz parte do passado", explica.

Sérgio Conceição tem contrato até 2021 e cláusula de 20 milhões, e pode até deixar o clube a custo-zero no final da temporada. Sérgio ainda não pensa na renovação do vínculo.

"Com toda a honestidade do Mundo, não estou muito preocupado com a minha renovação. Se estiver dentro daquilo que tenho estado nestes anos, a renovação ou não renovação, a minha caminhada, o meu trajeto vai continuar no futebol, depois onde, vamos ver", explica.