Viúva de Ihor Homeniuk recebe notícia de indemnização com alívio

Foi com alívio que a viúva de Ihor Homeniuk, Oksana Homenyuk, recebeu a notícia dos 830 mil euros de indemnização, para pelo Estado português pela morte do ucraniano às mãos dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

“Uma reação de alívio quanto às preocupações que tinha pela educação e sustento dos seus filhos, menores. Foi essa a primeira reação”, indica à Renascença o advogado José Gaspar Swalbach, nesta quinta-feira.