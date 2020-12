Sobem para cinco mortes de surto num lar de Vendas Novas

O número de óbitos no surto de Covid-19 num lar de Vendas Novas, no distrito de Évora, subiu para cinco, mas os casos ativos na instituição estão a diminuir.

"Já se nota uma inversão na tendência do surto", porque "há colaboradores que estavam positivos e que já testaram negativo, e estão a regressar à sua vida laboral normal", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Vendas Novas, Luís Dias.

O surto no Lar Nossa Senhora da Saúde, que pertence à Casa do Povo de Vendas Novas, foi detetado no dia 14 deste mês, depois de um funcionário fazer um teste com resultado positivo, por ter sintomas da doença.

Hoje, o presidente do município indicou que, em relação ao anterior balanço feito à Lusa do surto na instituição, foram registados mais três mortos, que ocorreram no "período do Natal", o que fez subir para cinco o total de óbitos.

No entanto, assinalou Luís Dias, neste surto, nem 50% dos utentes do lar foram infetados pelo vírus da covid-19, uma vez que tiveram teste positivo para o novo coronavírus 22 dos 53 residentes, além de nove funcionários.

Atualmente, dois dos funcionários infetados já recuperaram da doença e seis idosos com covid-19 encontram-se internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), adiantou.

Segundo o autarca alentejano, no concelho de Vendas Novas, "não há mais nenhum surto identificado" e os casos de Covid-19 que surgiram são na comunidade.

O mais recente relatório da situação epidemiológica do concelho, com dados de terça-feira, mostra que existem em Vendas Novas 132 casos ativos da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Luís Dias adiantou que a câmara municipal já aprovou um apoio extraordinário no valor de 32 mil euros para ajudar a Casa do Povo de Vendas Novas, cuja capacidade financeira "foi ao limite" devido ao surto.