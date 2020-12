As regras para a noite de Ano Novo proíbem a circulação entre concelhos, que já está em vigor desde as 00h00 desta quinta-feira, e impõem o recolher obrigatório a partir das 23h00.

A PSP espera que os portugueses respeitem as regras, mas diz estar preparada para vigiar os incumprimentos. "A polícia estará muito atenta a eventos organizados. Aquilo que pretendemos fazer é sensibilizar os operadores económicos que as celebrações não estão permitidas, não só na via pública, mas também em espaços abertos ao público", diz à Renascença Nuno Carocha, oficial das relações públicas da PSP.

"Desencorajamos vivamente que os operadores económicos tentem organizar grandes festejos, ainda que funcione só por convite ou à porta fechada, porque não será esse tipo de procedimento que permite aliviar a lei e aí iremos bater à porta", é o aviso deixado pelo oficial.

Nuno Carocha explica que, relativamente às residências particulares, as regras para as intervenções policiais são diferentes: nesse caso, a PSP apenas pede bom senso.