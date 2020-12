Novo máximo de infeções: Mais 7.627 novos casos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico indica ainda que estão internadas 2.840 pessoas, menos 56 do que na quarta-feira, das quais 482 em cuidados intensivos, ou seja, menos cinco.

Portugal termina o ano com 7.627 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número desta quinta-feira representa um novo máximo de casos , ultrapassando os dados relativos ao dia 4 de Novembro, quando se tinham registado 7.497 infecções.

Este balanço diário mostra o número de novas infeções em Lisboa e Vale do Tejo estás nos 37%, o Norte regista 34%, no Centro 19%, 7% no Alentejo e 3% Algarve.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.906 mortes e 413.678 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 72.496, mais 4.291 do que na quarta-feira.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 88.534 contactos, menos 2.556 relativamente a quarta-feira.

A pandemia de provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.