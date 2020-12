Nélson Évora assina pelo Barcelona

O campeão olímpico do triplo salto Nélson Évora passa a representar a equipa de atletismo do FC Barcelona no ano que agora começa.

O veterano triplista, que foi também campeão mundial e campeão europeu, estava sem clube desde o fim de contrato com o Sporting.

Numa mensagem nas redes sociais, o atleta surge equipado com a camisola dos catalães, apenas com duas frases a acompanhar: “A vida não pára de me surpreender!” e “Més que un club, mais que um campeão!”.