Sporting – Sp. Braga. “Jogo pode ser importante para o futuro”

Não havia melhor jogo para o regresso do campeonato em 2021 do que um Sporting – Sp Braga. A opinião é de Wender que vestiu a camisola dos dois emblemas que se defrontam em Alvalade já no próximo sábado.

O antigo avançado de leões e arsenalistas considera que vão estar frente a frente duas equipas que têm mostrado bom futebol, com uma atitude positiva. Wender sublinha que a vitória vai ser importante para o futuro da equipa que o conseguir.

“São duas equipas que vêm enchendo os olhos, não só pelos resultados mas também a forma como abordam o jogo – de uma forma positiva, à procura dos três pontos, de uma forma ofensiva. É um jogo que pode ser importante para o futuro. O Sporting está a liderar o campeonato e agora tem um adversário que também é candidato às posições de cima. A equipa que sair vencedora dá um passo firme”, referiu.

No Sporting, Nuno Mendes está recuperado e pode ir a jogo contra os “guerreiros do Minho”. O lateral esquerdo treinou sem limitações e pode ser opção para o jogo que abre o campeonato em 2021. Jovane Cabral também participou no treino dos leões, continuando sob vigilância médica. Feddal fez tratamento e trabalho no relvado, os dois jogadores estão em dúvida.

No Sporting de Braga, David Carmo, Tormena, Bruno Viana e Castro são ausências certas no jogo de Alvalade por terem acusado Covid-19. “São ausências que nenhum treinador queria ter neste encontro. São baixas importantes, mas acredito que os jogadores que vão entrar vão manter a forma de jogar”, espera Wender.

Um dos grandes sonhos do Sporting de Braga é conquistar o campeonato nacional. Objetivo já assumido pelo presidente António Salvador. Wender não esconde que 2021 seria o ano perfeito para o conseguir, não só pelo clube, mas pelo futebol português.

“É o ano do centenário. O Braga vem cimentando a briga pelo título e espero que possa acontecer o mais rápido possível. Para o bem do clube e do futebol português”, refere.

O Sporting – Sp. Braga da 12.ª jornada da I Liga está agendado para as 18h00 de sábado, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.