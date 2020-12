A Real Sociedad foi até casa do Athletic Bilbau, no San Mamés, vencer por 1-0, no último dia do ano.

O único golo da partida surgiu aos 5 minutos de jogo, por Portu, assistido por Oyarzabal.

Com este resultado, a Real Sociedad sobe ao terceiro lugar da La Liga, com 20 pontos, depois de três derrotas seguidas. Já o Athletic ocupa o 12º posto, com 18 pontos.