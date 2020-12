O Cagliari anunciou a contratação do médio Radja Nainggolan, por empréstimo do Inter de Milão até ao final do campeonato.

O internacional belga de 32 assinou pelo Inter em 2018, mas não integra as opções desde o ano passado. Ainda integrou a equipa esta época, mas somou apenas cinco partidas, regresando ao Cagliari.

Nainggolan representou o Cagliari entre 2009 e 2013 e, posteriormente, na última época. No total, soma 166 jogos pelo clube.