Giannis Satsias, promessa cipriota associada ao Benfica e Braga

Giannis Satsias, médio de 17 anos do APOEL, foi sondado por Benfica e Sporting de Braga. Nuno Morais, elemento da equipa técnica do APOEL e figura do clube, deixa elogios ao jovem jogador.



"É um jogador do meio campo bastante interessante, tem muita personalidade. Não é extremamente técnico, mas tem técnica suficiente para se desenrascar. É um jogador forte fisicamente e com bastante intensidade", diz, a Bola Branca.

Nuno Morais garante que Giannis se adaptaria bem a uma primeira experiencia no estrangeiro, apesar de muito jovem.



"O pai dele foi um excelente jogador no APOEL, foi capitão durante muitos anos e o Giannis sempre cresceu no futebol. Está numa idade boa, vai evoluir e aprender outras coisas. É um passo importante para ele", termina.