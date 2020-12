Fábio Silva: "Queria ter deixado a minha marca no FC Porto"

Fábio Silva, avançado do Wolverhampton, lamenta não ter conseguido replicar as exibições da formação na equipa principal do FC Porto. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o ponta-de-lança de 19 anos mostra-se orgulho e satisfeito por ter ajudado o clube.

"Saio orgulhoso por aquilo que fiz, até porque toda a gente sabe e não é segredo para ninguém, que ajudei o clube num momento difícil. Mas saí com um sabor amargo, porque gostava de ter feito nos seniores o que fiz na formação. Saio com a confiança e a certeza de que ajudei o meu clube, não só nesse aspeto [financeiro], mas também com o meu futebol, tanto na formação, como no pouco tempo em que estive nos seniores. Para o tempo de jogo que tive, acho que consegui dar o meu contributo", começa por dizer.

O jovem jogador não esconde que gostaria de ter deixado mais golos no historial, mas agora coloca o foco no futuro."Queria ter deixado a minha marca a nível de jogos e, sendo avançado, de ter feito mais golos. A nível de títulos, tanto na formação como nos seniores foi sempre a somar. Não estou a dizer que vir para o Wolverhampton foi mau. Mas, se a possibilidade tivesse existido, gostava de ter feito o que fiz na formação. Seja como for, estou muito feliz aqui".

Fábio Silva diz que aos adeptos do FC Porto que "podem sonhar" com o seu regresso, embora não perspetive que esse cenário se concretize em breve.

"Se estiver, não é numa fase tão próxima. Nunca se sabe o que vai surgir na vida, mas não estou a pensar nisso agora. Fiquei com uma ligação muito forte e, por isso, mais tarde eles poderão sonhar com o meu regresso. Agora tenho o objetivo de alcançar outras coisas na minha carreira, mas, como se costuma dizer, um bom filho a casa torna. Por isso, pode ser que sim. E se acontecer, ficaria muito feliz", diz.