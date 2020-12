Antigo jogador de Mourinho acredita que o "Special One" está de regresso

Nuno Morais, antigo jogador de José Mourinho no Chelsea, acredita que o técnico português pode ser campeão com o Tottenham esta temporada. Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio considera que o Tottenham joga à imagem de Mourinho.

"Até ao final vai estar na luta, espero que seja campeão. Não me surpreende apesar das dúvidas do tempo em que esteve no Manchester. Mourinho é um treinador excelente, muito competente e tenta sempre evoluir mais. O Tottenham é competente e joga à imagem de Mourinho. Para mim é sempre 'special', podemos dizer que está de regresso", afirma.

Nuno Morais, que já pendurou as botas e faz agora parte da equipa técnica do APOEL, ambiciona treinar um dia em Portugal.

"Tinha em mente começar como treinador. Não havia melhor lugar para começar do que aqui. Sou acarinhado, não só pelo clube como pelos adeptos. Foi importante para mim. [Em Portugal?] Se houver portas abertas, serão analisadas", termina.