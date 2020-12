Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, destaca a dificuldade na vitória contra o América Mineiro na meia-final da Taça do Brasil. Em declarações à imprensa no final do jogo, o técnico português fala numa vitória com "perfume de suor".

"Não posso dizer aos jogadores que viemos aqui para chegar à final e montar a equipe com jogadores de mais contenção. Hoje quem entrou, entrou para continuar a ajudar a equipa. Ninguém está acima da equipa. Às vezes, dá para usar um bom perfume, outras vezes precisamos usar o perfume de suor", explica.

O técnico mostra-se muito satisfeito por chegar à primeira final, mas explica que ainda nada está ganho e é preciso continuar a trabalhar.

"Fruto de muito trabalho, de muita gente, dos jogadores, de muitos departamentos, que nos proporcionaram logística fantástica. Os jogadores sentem isso, essa responsabilidade de ganhar. Logicamente demos essa alegria aos nossos adeptos, mas ainda não ganhamos nada, eu não sou muito de celebrar, também não sou de ficar muito triste, vocês não vão me ver celebrar muito. Vamos fazer tudo para lutar com o máximo que temos por esse objetivo", explica.

O América Mineiro conseguiu arrancar um empate a um golo na primeira mão, em casa do Palmeiras. Abel Ferreira explica a responsabilidade da partida da última madrugada.

"Esta eliminatória, só nós é que tínhamos a perder, enfrentamos uma equipa que estava a fazer o jogo da sua vida, com uma campanha fantástica. Jogar contra Internacional é igual, contra Corinthians é igual. Nós tínhamos toda a responsabilidade, quando se joga com a responsabilidade de ganhar. Portanto, tem que se valorizar essa pressão extra, e fomos capazes, como equipe grande que somos, a assumir essa responsabilidade", explica.

Na final, disputada em fevereiro, o Palmeiras vai defrontar o Grémio, que eliminou o São Paulo.