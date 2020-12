Lewis Hamilton, campeão do mundo de Fórmula 1, será a partir de agora “Sir” Hamilton.

O britânico, que em 2020 conquistou o 7º título da carreira e se tornou o piloto com mais vitórias no campeonato (95), está na lista de “diplomatas no estrangeiro” devido a ter residência no Mónaco.

Stefano Domenicali, CEO da F1, já deu os parabéns a Hamilton, apelidando-o de “um verdadeiro gigante do nosso desporto”.