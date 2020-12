Diretor geral despede-se do Benfica. “É uma grande dor sair”

O diretor geral do futebol do Benfica despede-se esta quinta-feira dos encarnados. A partir desta sexta-feira ocupa o mesmo cargo na Roma.

"Tentei preparar-me para isto [saída] o melhor possível. Apesar de ser a minha vontade, o Benfica é muito mais que um trabalho, uma profissão, uma empresa. Quem vive como eu vivo, isto acaba por ser tornar um eucalipto, seca tudo à volta, do ponto de vista emocional. É uma grande dor sair do Benfica, que foi a minha vida, o amor da minha vida", disse Tiago Pinto em entrevista à BTV.

O dirigente acrescenta que foi uma "decisão muito ponderada". "Senti que era o momento de abraçar este novo desafio", justificou. Aproveita para reafirmar que tem “uma gratidão eterna” para com Luís Filipe Vieira.

"Cada jogo que o Benfica não ganhou, qualquer título que não conquistou é uma mágoa para mim", acrescentou.

Agora, apesar da sua saída, Tiago Pinto acredita que a "estrutura está

a mais bem preparada".

Tiago Pinto, de 35 anos, entrou no Benfica como assessor das modalidades em 2012. Em 2017, com a saída de Lourenço Coelho, assumiu a pasta de diretor geral do futebol.

As funções de Tiago Pinto nos encarnados vão ser distribuídas por vários elementos da estrutura, nomeadamente Rui Costa.