Sporting empresta Ivanildo ao Almeria

O Sporting vai ceder o defesa central Ivanildo Fernandes ao Almeria até final da época.

A notícia foi avançada pelo Record e confirmada por Bola Branca junto de fonte próxima do processo.

O clube espanhol da II Liga, que precisa de um central canhoto, fica com cláusula de compra de 3 milhões de euros.

Ivanildo Fernandes, de 24 anos, fez 83 jogos no Sporting B, mas nunca chegou ao plantel principal. Esteve cedido ao Moreirense em 2018/19 e, na época passada, jogou no Trabzonspor e no Rizespor.

Esta época, Ivanildo tem estado à parte na Academia, com o grupo de jogadores excedentários: Rafael Camacho, Ristovski, Tiago Ilori, Lumor e Bruno Gaspar.